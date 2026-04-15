Meloni in momenti di instabilità amicizia fra popoli fratelli fa differenza

In un momento di crescente instabilità, le relazioni tra paesi considerati fratelli si trovano sotto pressione. La situazione attuale suscita preoccupazioni e mette alla prova i legami storici tra le nazioni. La mancanza di stabilità si riflette in vari settori, generando incertezza e timori tra le popolazioni coinvolte. La crisi attuale evidenzia come le tensioni internazionali possano influenzare profondamente le relazioni tra i popoli.

"L'instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità, uno scenario che disorienta, che può spaventare. Ma è soprattutto in momenti come questi che l'amicizia fra popoli fratelli, che si sono dati una mano nei momenti più difficili della propria storia, fa la differenza. Italia e Ucraina lo hanno fatto, legati da un'amicizia profonda, e continueranno a farlo nei prossimi anni rafforzando amicizia e cooperazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky dopo l'incontro a Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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