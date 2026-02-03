Uun ponte di amicizia tra Chiese e popoli | la Madonna del Fuoco attraversa il mondo con Accademia InArte

Questa mattina è partito da Milano il tour della Madonna del Fuoco, un progetto che unisce chiese e popoli attraverso la musica. Giovani provenienti da diverse parti del mondo si sono incontrati per portare un messaggio di pace, usando il linguaggio universale delle note. L’iniziativa, promossa dall’Accademia InArte, vuole creare un ponte tra culture diverse e dimostrare come l’arte possa unire le persone. La prima tappa si è svolta con entusiasmo e tanta voglia di condividere, e altri appuntamenti sono già in programma.

La musica come linguaggio universale, i giovani come protagonisti reali di un’azione culturale di pace. È questo il cuore di One World - Concerts for Peace, il progetto internazionale che ha portato in Australia, il 3 gennaio a Melbourne e l’8 gennaio a Sydney, un’esperienza artistica e umana di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Madonna del Fuoco Accademia InArte Papa Leone XIV: "Il nuovo anno inauguri un'epoca di pace e amicizia tra i popoli" Il Papa Leone XIV ha augurato un buon anno a tutti, sottolineando l'importanza di rinnovare il nostro impegno verso la pace e l'amicizia tra i popoli. Papa ai giovani dell’Azione Cattolica: la pace come amicizia tra i popoli La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Madonna del Fuoco Accademia InArte Un Ponte fra Trieste e Sukhum/AbkhaziaAl torneo di ritorno di quello tenutosi a Sukhum a fine settembre 2025 nei giorni della vittoria e indipendenza della Repubblica di Abkhazia, sono giunte dall’Abkhazia si sono impegnate le ... politicamentecorretto.com La Ginestra: Ventidue anni, sessantotto viaggi in Cina - Mario costruisce un ponte di amiciziaLa famiglia Razzanelli è da sempre impegnata nella promozione dei rapporti di amicizia tra Italia e Cina. Attualmente Mario Razzanelli è presidente della società La Ginestra; in passato ha ricoperto l ... ansa.it AVVISO Si comunica che mercoledì 4 febbraio Festa della Madonna del Fuoco, la Scuola di Musica Accademia InArte rimarrà regolarmente aperta e le lezioni si svolgeranno normalmente. Grazie per l’attenzione. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.