Un ponte di amicizia tra Chiese e popoli | la Madonna del Fuoco attraversa il mondo con Accademia InArte

Un ponte di amicizia tra Chiese e popoli si apre grazie alla musica. La Madonna del Fuoco attraversa il mondo con l’Accademia InArte, portando i giovani a parlare di pace e dialogo attraverso note e canzoni. La scena si sposta da un paese all’altro, coinvolgendo ragazzi di diverse provenienze in un progetto che unisce culture e religioni. La musica diventa così un ponte che unisce le persone, superando confini e differenze.

La musica come linguaggio universale, i giovani come protagonisti reali di un'azione culturale di pace. È questo il cuore di One World - Concerts for Peace, il progetto internazionale che ha portato in Australia, il 3 gennaio a Melbourne e l'8 gennaio a Sydney, un'esperienza artistica e umana di.

Questa mattina è partito da Milano il tour della Madonna del Fuoco, un progetto che unisce chiese e popoli attraverso la musica.

Il progetto “One World – Concerts for Peace” ha fatto tappa in Australia, portando la musica di Accademia InArte come strumento di pace.

Uun ponte di amicizia tra Chiese e popoli: la Madonna del Fuoco attraversa il mondo con Accademia InArteOne World non è un concerto, ma un’operazione culturale ed educativa, spiega Ilaria Mazzotti, direttrice musicale, ideatrice del progetto e direttrice di Accademia InArte ... forlitoday.it

