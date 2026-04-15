Meloni e Zelensky | nuova strategia tra droni e crisi in Medio Oriente

Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la Presidente del Consiglio e il presidente ucraino. Durante l’incontro, sono state discusse questioni legate alla difesa della sovranità ucraina e alla situazione di stabilità in Medio Oriente. La strategia condivisa coinvolge l’uso di droni e il monitoraggio delle crisi nella regione. La visita si inserisce in un quadro di approfondimenti sulla cooperazione tra i due paesi e le tensioni in atto.

Durante l’incontro tenutosi oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto Volodymyr Zelensky, delineando una strategia che intreccia la difesa della sovranità ucraina con la stabilità geopolitica in Medio Oriente. Il vertice ha permesso di definire nuove linee di collaborazione tecnologica e militare, mentre Roma ha risposto implicitamente alle recenti pressioni provenienti dagli Stati Uniti riguardo alla gestione della crisi nel Golfo Persico. La risposta diplomatica di Roma alle tensioni nel Golfo. Il dialogo tra i due leader si è inserito in un clima internazionale complesso, segnato dalle dichiarazioni rilasciate ieri da Donald Trump.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni e Zelensky: nuova strategia tra droni e crisi in Medio Oriente Notizie correlate Ucraina, Zelensky: "Nostri esperti in Medio Oriente per aiutare contro i droni iraniani"L’Ucraina invierà esperti per fornire consulenza agli Stati Uniti e ai paesi del Medio Oriente su come respingere gli attacchi dei droni iraniani la... Giorgia Meloni: "Crisi in Medio Oriente tra le più complesse, ma il governo non è complice di decisioni altrui"Articolo in aggiornamento Voglio "relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Intervista esclusiva al presidente Zelensky; GUERRA IN UCRAINA: A BREVE COLLOQUI PER LA TREGUA; Zelensky a Berlino: visita di Stato dell'Ucraina in Germania; Zelensky: Sono uno dei pochi che dice a Trump quando ha torto. Meloni accoglie Zelensky: «Produzione congiunta di droni». E sull'Iran: «Italia pronta a fare la sua parte»Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà oggi a Palazzo Chigi, alle ore 15.30, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere con una nota ... ilmattino.it Mattarella e Meloni ricevono Zelensky: Il sostegno a Kiev continua, in gioco la sicurezza UeDopo il bilaterale l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella. Il presidente: ribadisco che l’Italia sarà sempre al vostro fianco ... lastampa.it Trump vede vicina la pace in Iran: "Accordo possibile entro aprile". Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio Oriente facebook Tra bollette, carburanti, mutui e assicurazioni auto la crisi in Medio Oriente rischia di pesare quasi mille euro l’anno sui bilanci domestici. Ecco dove si rischiano i maggiori aumenti x.com