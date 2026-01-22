Ucraina doppio fronte nei negoziati | Trump oggi vede Zelensky Witkoff da Putin a Mosca

Oggi si svolge un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, confermato dopo il rinvio di ieri. Nel contesto dei negoziati internazionali, le discussioni si svolgono su più fronti, con Witkoff che si sposta da Putin a Mosca. La giornata rappresenta un momento importante per le dinamiche geopolitiche in Ucraina e nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia.

(Adnkronos) – Risolto il giallo dell’incontro tra Donald Trump e Voloydmyr Zelensky a Davos. Il colloquio tra i presidenti di Ucraina e Stati Uniti si svolgerà oggi 22 gennaio, secondo quanto chiarito dallo stesso Trump che inizialmente lo aveva annunciato per ieri. Ma ieri Zelensky si trovava a Kiev, come precisato dalla presidenza ucraina. Washington e Kiev dialogano da settimane per definire il piano di pace in 20 punti: come dichiarato da Zelensky, c’è una sostanziale intesa sulle garanzie che l’Ucraina chiede nello scenario post-conflitto. Manca, invece, la fumata bianca sulla questione territoriale: il Donbass, obiettivo primario del Cremlino, rimane il nodo principale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

