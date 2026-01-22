Oggi si svolge un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, confermato dopo il rinvio di ieri. Nel contesto dei negoziati internazionali, le discussioni si svolgono su più fronti, con Witkoff che si sposta da Putin a Mosca. La giornata rappresenta un momento importante per le dinamiche geopolitiche in Ucraina e nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia.

(Adnkronos) – Risolto il giallo dell’incontro tra Donald Trump e Voloydmyr Zelensky a Davos. Il colloquio tra i presidenti di Ucraina e Stati Uniti si svolgerà oggi 22 gennaio, secondo quanto chiarito dallo stesso Trump che inizialmente lo aveva annunciato per ieri. Ma ieri Zelensky si trovava a Kiev, come precisato dalla presidenza ucraina. Washington e Kiev dialogano da settimane per definire il piano di pace in 20 punti: come dichiarato da Zelensky, c’è una sostanziale intesa sulle garanzie che l’Ucraina chiede nello scenario post-conflitto. Manca, invece, la fumata bianca sulla questione territoriale: il Donbass, obiettivo primario del Cremlino, rimane il nodo principale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, doppio fronte nei negoziati: Trump oggi vede Zelensky, Witkoff da Putin a Mosca

Leggi anche: Ucraina: Trump, Witkoff da Putin a Mosca la prossima settimana

Ucraina: Zelensky in Svizzera per vedere The Donald, mentre Witkoff sarà a Mosca per PutinIn un contesto di tensioni internazionali, Zelensky si trova in Svizzera per incontri con Donald Trump, mentre Witkoff si sposta a Mosca per incontrare Putin.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ukraine Deal Takes Shocking Turn As Trump And Zelensky Receive Offer From Someone Right Beside Putin

Argomenti discussi: Volodymyr Zelensky: il 60% di Kiev è senza elettricità - L'anticorruzione ucraina indaga su un ex vicecapo dell'Ufficio presidenziale; Le notizie di lunedì 19 gennaio sul conflitto in Ucraina; Ucraina-Russia, Witkoff vedrà Putin domani: ultime news; La guerra che assorbe il mondo: l’Ucraina e il mercato globale dei combattenti.

Guerra Ucraina Russia, Trump: Vedrò Zelensky domani a Davos. LIVEParlando a Davos, Donald Trump ha detto che oggi vedrà Volodymyr Zelensky nella città svizzera. Vladimir Putin vuole raggiungere un accordo, ha aggiunto Trump sostenendo che anche Zelensky vuole. tg24.sky.it

GROENLANDIA E UCRAINA/ Si sgretola il fronte occidentale che ha appoggiato Kiev per 4 anniIl caso Groenlandia aumenta la frattura USA-UE-NATO, l'Ucraina teme di non ricevere più armi e di non avere l'appoggio dell'Occidente ... ilsussidiario.net

Rebiiiiiiiii! A segno in doppio con la tennista ucraina Yeva Girnyk nel torneo U.14 Tennis Europe Categoria 3 a Oslo La nostra Rebecca Carla Francia ha raggiunto anche i quarti di finale in singolare Un posto agli ottavi anche per Lorenzo Calandra - facebook.com facebook

Ok alla risoluzione della maggioranza sul sostegno per la difesa dell'Ucraina. Due deputati della Lega votano contro, il senatore Borghi non partecipa al voto #ANSA x.com