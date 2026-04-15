Meloni congiuntura tra più complesse ultimi decenni ma Italia darà meglio di sè

Il primo ministro ha dichiarato che l’Italia sta attraversando una delle congiunture più difficili degli ultimi decenni, ma ha anche affermato che il paese riuscirà a fare meglio di quanto previsto. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato le sfide attuali e la volontà di affrontarle con determinazione, senza specificare dettagli sui provvedimenti in corso o in programma. La dichiarazione è stata rilasciata oggi durante un evento ufficiale a Roma.

ROMA, 15 APR - Affrontiamo "una fase complessa, probabilmente la più difficile congiuntura degli ultimi decenni", ma con la "consapevolezza che l'Italia può dimostrare ancora una volta di che pasta è fatta, perché è la nostra storia che parla per noi: nei momenti più difficili abbiamo sempre dato il meglio di noi". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio durante l'evento al Mimit per Giornata nazionale del Made in Italy.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meloni, congiuntura tra più complesse ultimi decenni, ma Italia darà meglio di sè Notizie correlate Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietà – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Voglio relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio... Meloni: "La crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni. Il Governo non complice di decisioni altrui né isolato"La crisi in Medio Oriente «investe la sicurezza, l’economia, gli interessi italiani ed europei: è una crisi complessa, tra le più complesse degli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, l'intervento del Presidente Meloni alla Camera dei Deputati; Meloni oggi alla Camera, dalla guerra all'azione di governo: cosa ha detto la premier; Per il Governo Meloni una nuova fase di rilancio ma con senso di realtà; Meloni: Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, è giusto che Leone invochi pace e condanni guerra. Meloni, congiuntura tra più complesse ultimi decenni, ma Italia darà meglio di sèAffrontiamo una fase complessa, probabilmente la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, ma con la consapevolezza che l'Italia può dimostrare ancora una volta di che pasta è fatta, perché è ... ansa.it Meloni nel fortino dopo l’attacco di Trump: Sì, me lo aspettavo. La diplomazia per ricucireAltro che sudditanza. Contatti Tajani-Rubio, si attiva l’ambasciata. L’apprezzamento per le parole di Schlein ... repubblica.it Buongiorno da Agorà. Trump attacca Meloni: “Mi ha deluso”. Trump critica di nuovo il Papa sull’Iran. Voli a rischio per la guerra: estate incerta. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook Le conseguenze in politica interna delle tensioni fra Trump e Meloni: Schlein e Conte su binari diversi... I Graffi di Damato x.com