Il premier ha dichiarato che con l’ex presidente statunitense non ci sono relazioni di sudditanza e ha affermato di aver già espresso chiaramente questa posizione. Inoltre, ha annunciato la sospensione degli accordi di difesa con Gerusalemme e ha rivolto un appello all’Unione europea per eliminare il Patto di stabilità prima che si renda necessario intervenire in modo diverso. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto di critiche alle politiche europee e israeliane.

Giorgia Meloni, all’indomani delle parole severe contro Trump circa l’intervento di quest’ultimo contro il Papa, conferma la linea e non cambia idea. «Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili» ha spiegato arrivando al Vinitaly a Verona. «Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo». «A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro» ha aggiunto, «poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni: «Con Trump non c’è sudditanza, ho già parlato chiaro». E sferza Ue e Israele

Meloni: Con Trump su molte cose non sono d'accordo. Diritto internazionale va difeso

Meloni: Sudditanza? Non so quanti leader hanno parlato come me di parole Trump sul Papa – Il video(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 “A me pareva che il post pubblicato alle 8.

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