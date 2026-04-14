Meloni | Sudditanza? Non so quanti leader hanno parlato come me di parole Trump sul Papa – Il video

In una dichiarazione rilasciata a Verona, un leader politico ha commentato le sue precedenti affermazioni riguardanti un post pubblicato alle 8.30 del mattino, definendolo un segnale evidente. Ha aggiunto di aver ritenuto necessarie parole più esplicite e ha confermato di averle poi usate, senza entrare in dettagli o motivazioni. La discussione riguarda anche commenti fatti in passato sui rapporti tra leader internazionali e figure religiose.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 “A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro, poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare. Non so quanti leader le abbiano espresse, questo per quanti dicono che ci sarebbe una sudditanza". Lo ha affermato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al Vinitaly. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online

Meloni: Sudditanza Non so quanti leader hanno parlato come me di parole Trump sul Papa

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