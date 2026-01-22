Ucraina Trump | Ho parlato con Putin e gli ho detto che non può farlo

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin riguardo alla situazione in Ucraina. Secondo Trump, durante il colloquio, avrebbe sottolineato che l’Ucraina rappresentava un’area di grande interesse per Putin, ma che non avrebbe mai preso decisioni che compromettessero la stabilità della regione. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali e delle recenti discussioni sulla situazione geopolitica tra Russia e Ucraina.

“Parlavo con Vladimir Putin dell’ Ucraina, ed era la pupilla dei suoi occhi, ma non l’avrebbe mai fatto. Non puoi farlo, Vladimir. Come parte di questo storico record di importanti iniziative di pace, oggi annunciamo maggiori dettagli riguardanti il?? Consiglio per la Pace. Così importante. Questo consiglio ha la possibilità di essere uno degli organismi più importanti mai creati, ed è un mio enorme onore servirne come presidente. Sono stato molto onorato quando mi hanno chiesto di farlo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presentando il nuovo Board of Peace. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

