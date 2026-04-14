La fidanzata di Christian Totti è nel cast dei Cesaroni | il supporto a Melissa Monti per il suo esordio
La fidanzata di Christian Totti ha preso parte alla nuova stagione della serie televisiva I Cesaroni, partecipando al cast. Christian Totti ha espresso il suo sostegno a Melissa Monti, che ha iniziato la sua esperienza nel cast della fiction. La presenza di Melissa Monti nel cast rappresenta il suo esordio in questa produzione televisiva.
Cristian Totti è il primo fan della fidanzata Melissa Monti, che ha esordito nella nuova stagione de I Cesaroni. Durante la prima puntata di lunedì 13 aprile il giovane calciatore ha infatti pubblicato una dedica sui social per l'attrice.🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è Melissa Monti, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”?Tra le new entry de I Cesaroni – Il ritorno figura Melissa Monti, nel ruolo di Caterina.
Agata Christian, se il giallo si fa commedia: intervista al cast, da Christian De Sica a Lillo"Due dimensioni narrative che si incontrano, creando risate e divertimento", così i protagonisti del film diretto da Eros Puglielli.