La fidanzata di Christian Totti è nel cast dei Cesaroni | il supporto a Melissa Monti per il suo esordio

La fidanzata di Christian Totti ha preso parte alla nuova stagione della serie televisiva I Cesaroni, partecipando al cast. Christian Totti ha espresso il suo sostegno a Melissa Monti, che ha iniziato la sua esperienza nel cast della fiction. La presenza di Melissa Monti nel cast rappresenta il suo esordio in questa produzione televisiva.