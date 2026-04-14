Melissa Monti nei Cesaroni il messaggio d’amore di Cristian Totti
Nel cast della serie ambientata alla Garbatella figura anche Melissa Monti, che interpreta il personaggio di Caterina. La sua presenza si aggiunge al cast principale, e tra gli attori coinvolti figura anche Cristian Totti, che è fidanzato di Melissa Monti. La serie vede protagonisti vari personaggi ambientati in un quartiere romano, con trame che si sviluppano tra relazioni e vicende quotidiane.
Nel cast dei Cesaroni c’è anche lei, Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti che nella serie ambientata alla Garbatella veste i panni di Caterina. Un personaggio che nel corso delle puntate avrà sempre più un ruolo centrale e che segna un traguardo importante nella carriera di Melissa. Il messaggio d’amore di Cristian Totti per Melissa Monti. I Cesaroni sono tornati con tantissime nuove storie, intrighi e momenti emozionanti. La serie tv ha riportato sul piccolo schermo alcuni fra i personaggi più amati, da Marco Cesaroni a Walter, sino a Mimmo. Non solo, lo show ha anche introdotto nuovi protagonisti fra cui spicca proprio Caterina, interpretata da Melissa Monti.🔗 Leggi su Dilei.it
La fidanzata di Christian Totti è nel cast dei Cesaroni: il supporto a Melissa Monti per il suo esordioCristian Totti è il primo fan della fidanzata Melissa Monti, che ha esordito nella nuova stagione de I Cesaroni.
Chi è Melissa Monti, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”?Tra le new entry de I Cesaroni – Il ritorno figura Melissa Monti, nel ruolo di Caterina.