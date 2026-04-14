Nel cast della serie ambientata alla Garbatella figura anche Melissa Monti, che interpreta il personaggio di Caterina. La sua presenza si aggiunge al cast principale, e tra gli attori coinvolti figura anche Cristian Totti, che è fidanzato di Melissa Monti. La serie vede protagonisti vari personaggi ambientati in un quartiere romano, con trame che si sviluppano tra relazioni e vicende quotidiane.

Nel cast dei Cesaroni c’è anche lei, Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti che nella serie ambientata alla Garbatella veste i panni di Caterina. Un personaggio che nel corso delle puntate avrà sempre più un ruolo centrale e che segna un traguardo importante nella carriera di Melissa. Il messaggio d’amore di Cristian Totti per Melissa Monti. I Cesaroni sono tornati con tantissime nuove storie, intrighi e momenti emozionanti. La serie tv ha riportato sul piccolo schermo alcuni fra i personaggi più amati, da Marco Cesaroni a Walter, sino a Mimmo. Non solo, lo show ha anche introdotto nuovi protagonisti fra cui spicca proprio Caterina, interpretata da Melissa Monti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Melissa Monti nei Cesaroni, il messaggio d’amore di Cristian Totti

La fidanzata di Christian Totti è nel cast dei Cesaroni: il supporto a Melissa Monti per il suo esordioCristian Totti è il primo fan della fidanzata Melissa Monti, che ha esordito nella nuova stagione de I Cesaroni.

Chi è Melissa Monti, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”?Tra le new entry de I Cesaroni – Il ritorno figura Melissa Monti, nel ruolo di Caterina.