Oggi Meghan Markle ha indossato un abito color chartreuse durante un evento dedicato alla presentazione della seconda stagione di una serie televisiva. L'abito, già esaurito, ha attirato l'attenzione sui social e tra i media. La duchessa di Sussex ha partecipato all'evento senza accompagnatori, sfoggiando un look che si distingue per la scelta dei colori rispetto a precedenti apparizioni. La presenza ha suscitato commenti tra gli osservatori del settore.

Una presenza decisamente inaspettata quella dei Sussex (ma che, almeno per ora, sembra aver messo a tacere le voci sulla presunta rottura della coppia con Netflix ), così come inatteso è stato il look della duchessa scelto per l'occasione. La moglie del principe Harry ha infatti letteralmente stravolto il suo guardaroba, o meglio, la sua linea stilistica, rompendo quella consolidata cortina fashion devota ai toni neutri con una nuance insolita - o, almeno, per i suoi standard. La scelta della duchessa è infatti ricaduta su un abito lungo in morbida viscosa dal colore verde acido, anzi, «Chartreuse» come viene descritto sullo shop online del brand californiano Heidi Merrick.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'outfit regale di oggi: Meghan Markle cambia rotta cromatica del suo guardaroba e sceglie un abito color Chartreuse (già sold out)

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