Durante una cena di gala a Mira, il Mirano Summer Festival ha consegnato un assegno di 10mila euro alla Fondazione Città della Speranza di Padova. La donazione rappresenta il ricavato raccolto durante l’evento e viene devoluta alla fondazione pediatrica. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti dell’organizzazione e dei partecipanti all’evento.

Una cena benefica con 100 ospiti ha celebrato il legame tra l'associazione Volare 4.0 e la ricerca pediatrica veneta. Il presidente Favaretto: «In vent'anni abbiamo donato oltre 250.000 euro» Un assegno di 10mila euro alla Fondazione Città della Speranza di Padova. È il ricavato solidale che il Mirano Summer Festival ha donato alla fondazione pediatrica nel corso di una cena di gala a Mira. A ricevere la donazione è stato Cristian Zara, in rappresentanza della fondazione. Alla serata erano presenti il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, la vicesindaca Maria Giovanna Boldrin, gli amministratori dei Comuni di Dolo e Mira e una rappresentanza della Regione Veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Mirano Summer Festival dona 10mila euro alla Fondazione Città della Speranza

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