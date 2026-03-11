Pasqua solidale nei centri commerciali l' aiuto di tutti per la Città della Speranza

Nei centri commerciali si svolge la campagna Pasqua solidale a favore della Città della Speranza. È stato lanciato il progetto “Un anno di speranza”, che prosegue la collaborazione tra Ipercity e la fondazione dedicata alla ricerca sulle malattie pediatriche, iniziata lo scorso Natale. L'iniziativa coinvolge clienti e commercianti nella raccolta di fondi per sostenere le attività della fondazione.

Locatelli alla Città della Speranza, 'lo Stato vi sostiene'Questo centro è un esempio a livello nazionale non solo perché nasce da una strettissima alleanza tra il mondo del privato sociale, l'università e la ricerca ma perché qui la persona è messa al ... Presentato oggi l'Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città per promuovere la salute nei centri urbaniScopo dell'Intergruppo Parlamentare è creare un osservatorio sulla qualità di vita nelle città che individui le esigenze dei vari soggetti e ne diventi portavoce presso le Istituzioni. In Italia il 37 ... Padova, cerimonia della prima pietra per la seconda torre della Città della Speranza. Dodici milioni di euro di investimento raccolti da volontari e donazioni per il centro di ricerca per le malattie pediatriche.