Medici in protesta per le urgenze

Un nuovo fronte di protesta si apre tra i medici coinvolti nelle urgenze di radiologia interventistica body e neuro. Durante i turni diurni, notturni, feriali e festivi, le chiamate di emergenza che riguardano l’Asl di Brindisi non vengono più assegnate esclusivamente ai medici, ma sono state ripartite anche tra altri operatori sanitari. La decisione ha suscitato malumore tra i professionisti, che chiedono chiarimenti e cambiamenti.

Le urgenze di radiologia interventistica body e neuro, durante i turni diurni e notturni, feriali e festivi che afferiscono all’Asl Brindisi siano ripartite, non solo tra i medici dell’Asl Lecce e Taranto, ma anche dal primario neo assunto dell'unità operativa complessa di Radiologia Interventistica dell’ospedale “Perrino”, il dottor Vito Gisone. A mettere questa richiesta nero su bianco, in una lettera inviata tra gli altri ai direttori generali delle Asl Brindisi e Lecce (Maurizio De Nuccio e Stefano Rossi) sono i medici dell’ Usod (Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale) di Radiologia interventistica dell’Asl Lecce. La...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Medici in protesta per le urgenze ESIC Patna FMG interns protest and shut OPD over 5-month unpaid stipend Caos al "San Giovanni di Dio": sessantenne furiosa irrompe tra i medici e blocca le urgenzeLa donna, pretendendo di essere visitata immediatamente, si è scagliata verbalmente contro il dottore di turno. Asl Roma 3: al via il servizio per le urgenze senologiche “Punto seno”Ostia, 9 febbraio 2026 – “Punto Seno” è il nome del nuovo servizio attivato all’interno della UOC Diagnostica per Immagini integrata ospedale...