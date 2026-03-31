Un uomo di sessant'anni ha causato scompiglio nel pronto soccorso di un ospedale, entrando improvvisamente in una sala medica e bloccando le attività di emergenza. La donna, visibilmente agitata, chiedeva di essere visitata senza attendere ulteriormente. L'episodio si è verificato in un momento di forte tensione nel reparto, con personale sanitario che ha cercato di gestire la situazione.

La donna, pretendendo di essere visitata immediatamente, si è scagliata verbalmente contro il dottore di turno. E' stata denunciata alla Procura per interruzione di pubblico servizio Chiedeva, anzi pretendeva, di essere visitata. Senza attendere ancora, ulteriormente. Ed è per questo motivo che, all'improvviso, è entrata in una delle sale mediche del pronto soccorso. Preda dell'agitazione, urlando, l'agrigentina s'è scagliata verbalmente contro il medico di turno. L'irrefrenabile ira della donna, una sessantenne, ha fatto temere un'aggressione. Ed è per questo motivo che qualcuno ha composto il numero unico d'emergenza, il 112. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Caos al "San Giovanni di Dio": sessantenne furiosa irrompe tra i medici e blocca le urgenze

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