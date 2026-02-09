Asl Roma 3 | al via il servizio per le urgenze senologiche Punto seno
È stato inaugurato il nuovo servizio “Punto Seno” a Ostia, all’interno della UOC Diagnostica per Immagini dell’ospedale della Asl Roma 3. Da oggi, le donne possono rivolgersi direttamente per le urgenze senologiche, senza lunghe attese. Il servizio mira a garantire diagnosi rapide e interventi tempestivi, migliorando così le possibilità di cura. La struttura sarà aperta anche nei weekend, per rispondere prontamente alle emergenze.
Ostia, 9 febbraio 2026 – “Punto Seno” è il nome del nuovo servizio attivato all’interno della UOC Diagnostica per Immagini integrata ospedale territorio della Asl Roma 3. Si tratta di un progetto ambulatoriale della ASL Roma 3 che nasce con l’obiettivo di fornire un’interfaccia diretta e tempestiva alle pazienti con urgenze senologiche ed è rivolto a pazienti che presentano condizioni cliniche a carattere urgente in ambito senologico come ad esempio il riscontro autopalpatorio di un nodulo mammario, secrezioni dal capezzolo, infiammazioni e ispessimento della cute del seno, anomalie del capezzolo (ulcerazioni, retrazioni, eritemi, desquamazione, discromie, comparsa di croste), anomalie riscontrate in esami effettuati in altra sede.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondimenti su Asl Roma 3
Prevenzione del tumore al seno: a Salerno visite senologiche gratuite il 9 gennaio
Il 9 gennaio a Salerno si terranno visite senologiche gratuite, offrendo un’opportunità di prevenzione del tumore al seno.
Le danno tre anni di vita per un cancro al seno, ma il servizio sanitario non le vuole dare i farmaci: «Costano troppo»
Ultime notizie su Asl Roma 3
Argomenti discussi: Asl Roma 3. Nasce il Punto di Accesso e di Continuità di Cura Oncologica (Paco); ASL Roma 3, attivo all’ospedale Grassi di Ostia il servizio PACO; Screening citologico gratuito al Centro Sant'Anna; Svolta hi-tech per la Cardiologia di ASL Roma 4: cure d’avanguardia riducono la mobilità sanitaria.
Asl Roma 3: al via il servizio per le urgenze senologiche Punto senoA disposizione delle utenti c’è il numero telefonico 3336107490 attivo martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 11 e mercoledì dalle 15 alle 17 e la mail [email protected] dedicata, attraverso la ... ilfaroonline.it
ASL Roma 3, al via all’ospedale Grassi di Ostia il Servizio PACOIl punto oncologico di accesso e continuità di cura è attivo dal lunedì al venerdì PACO (Punto Oncologico di Accesso e Continuità di Cura) è il nuovo servizio della ASL Roma 3 attivo all’interno dell’ ... terzobinario.it
Affrettati a partecipare all’evento “Padel for the Cure” con ASL Roma 6 Vieni a trovarci in Via Velletri 17, Albano Laziale Ti aspettiamo per una giornata dedicata alla prevenzione, con possibilità di accedere liberamente a screening e vaccinazioni fino alle facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.