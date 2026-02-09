Asl Roma 3 | al via il servizio per le urgenze senologiche Punto seno

È stato inaugurato il nuovo servizio “Punto Seno” a Ostia, all’interno della UOC Diagnostica per Immagini dell’ospedale della Asl Roma 3. Da oggi, le donne possono rivolgersi direttamente per le urgenze senologiche, senza lunghe attese. Il servizio mira a garantire diagnosi rapide e interventi tempestivi, migliorando così le possibilità di cura. La struttura sarà aperta anche nei weekend, per rispondere prontamente alle emergenze.

Ostia, 9 febbraio 2026 – “Punto Seno” è il nome del nuovo servizio attivato all’interno della UOC Diagnostica per Immagini integrata ospedale territorio della Asl Roma 3. Si tratta di un progetto ambulatoriale della ASL Roma 3 che nasce con l’obiettivo di fornire un’interfaccia diretta e tempestiva alle pazienti con urgenze senologiche ed è rivolto a pazienti che presentano condizioni cliniche a carattere urgente in ambito senologico come ad esempio il riscontro autopalpatorio di un nodulo mammario, secrezioni dal capezzolo, infiammazioni e ispessimento della cute del seno, anomalie del capezzolo (ulcerazioni, retrazioni, eritemi, desquamazione, discromie, comparsa di croste), anomalie riscontrate in esami effettuati in altra sede.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

