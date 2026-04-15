Durante la puntata di Otto e Mezzo, il giornalista Marco Travaglio ha criticato duramente Mediaset, facendo riferimenti specifici a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Le sue parole hanno suscitato grande attenzione tra i presenti, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi o motivazioni ufficiali. La discussione si è concentrata sul confronto tra il giornalista e il gruppo televisivo, senza ulteriori dichiarazioni o interventi ufficiali da parte degli interessati.

A Otto e Mezzo, il seguitissimo talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, Marco Travaglio ha infilzato Mediaset e attaccato Marina e Pier Silvio Berlusconi in uno sfogo epocale. Al centro del salotto politico della Gruber – titolo “Trump-Meloni, quando finisce un amore” – si è parlato delle invettive del presidente Usa che non hanno risparmiato nemmeno la premier italiana, poi Travaglio ha preso la parola per una invettiva contro quanto avvenuto la settimana scorsa a Cologno Monzese. L’evento, passato quasi sottotraccia su molti telegiornali nazionali ma ben evidenziato da Paolo Del Debbio, sì proprio da uno dei volti simbolo del berlusconismo nonché conduttore di punta di Rete 4, è stato analizzato dal direttore del Fatto Quotidiano che ha ripetuto a La7 il suo lungo editoriale sul Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - OTTO E MEZZO, TRAVAGLIO INFILZA MEDIASET: “NEANCHE IN COREA DEL NORD”

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