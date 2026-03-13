Otto e mezzo Bocchino sbugiarda Travaglio | Anche tu che figura sulle toghe

Durante un dibattito televisivo, un politico ha definito la magistratura una casta chiusa, citando la sua esperienza da giovane con il vocabolario. Ha affermato che le caste sono gruppi esclusivi e ha incluso anche la magistratura in questa categoria. La discussione ha attirato l’attenzione sui termini usati e sulla percezione pubblica delle istituzioni giudiziarie.

"Quando da ragazzo amavo leggere il vocabolario, scoprii che le caste sono dei gruppi chiusi. E sicuramente la magistratura è una casta, un gruppo chiuso. Si entra per concorso e si resta lì tutta la vita, non si esce da quel gruppo, ci si giudica da soli, ci si promuove da soli": Italo Bocchino lo ha detto in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, intervenendo nel dibattito sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.  La politica invece, ha proseguito il direttore editoriale del Secolo d'Italia, "non può essere una casta in senso stretto, si entra e si esce, ci sono le elezioni ogni cinque anni. Sono gli elettori che decidono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

