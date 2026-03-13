Otto e mezzo Bocchino sbugiarda Travaglio | Anche tu che figura sulle toghe
Durante un dibattito televisivo, un politico ha definito la magistratura una casta chiusa, citando la sua esperienza da giovane con il vocabolario. Ha affermato che le caste sono gruppi esclusivi e ha incluso anche la magistratura in questa categoria. La discussione ha attirato l’attenzione sui termini usati e sulla percezione pubblica delle istituzioni giudiziarie.
"Quando da ragazzo amavo leggere il vocabolario, scoprii che le caste sono dei gruppi chiusi. E sicuramente la magistratura è una casta, un gruppo chiuso. Si entra per concorso e si resta lì tutta la vita, non si esce da quel gruppo, ci si giudica da soli, ci si promuove da soli": Italo Bocchino lo ha detto in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, intervenendo nel dibattito sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. La politica invece, ha proseguito il direttore editoriale del Secolo d'Italia, "non può essere una casta in senso stretto, si entra e si esce, ci sono le elezioni ogni cinque anni. Sono gli elettori che decidono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Articoli correlati
Leggi anche: Otto e Mezzo, Gad Lerner: "Come usano noi ebrei". Bocchino lo fulmina
Otto e Mezzo, Italo Bocchino punge la Gruber: "Basta prendere un vocabolario..."A Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico di La7 di Lilli Gruber, si parla del referendum e del comizio di Giorgia Meloni a Milano, al...
Solito boccone amaro per Bocchino! Si vanta del PNRR ma scorda che c'è Marco Travaglio in studio
Altri aggiornamenti su Otto e mezzo Bocchino sbugiarda...
Temi più discussi: Otto e Mezzo, puntata integrale del 5/3/2026; Iran, Travaglio: Usa e Israele la peggiore minaccia alla pace dai tempi di Nagasaki. Botta e risposta con Bocchino; Referendum giustizia, scontro Bocchino-Travaglio: Il sì vincerà, ti innervosisce?, Non me ne può fregare di meno; Referendum giustizia, Bocchino: Il Sì vincerà con uno scarto importante, Conte e Schlein travolti.
Basta prendere un vocabolario: Lilli Gruber spiazzata in direttaScintille e botta e risposta in diretta tv da Lilli Gruber durante la trasmissione 'Otto e mezzo'. Protagonisti anche Travaglio e Bocchino. newsmondo.it
Referendum giustizia, scontro Bocchino-Travaglio: Il sì vincerà, ti innervosisce?, Non me ne può fregare di menoA Otto e Mezzo Bocchino e Travaglio si scontrano sul referendum giustizia tra sicurezza del sì e ironia sui dubbi dei sondaggi. la7.it
MONTI DAUNI, OTTO COMUNI FANNO SQUADRA PER IL CICLOTURISMO: nasce il progetto della rete di piste tra borghi e natura - facebook.com facebook
Ets, otto Paesi contro l'Italia. Il governo studia un bonus benzina per i redditi bassi x.com