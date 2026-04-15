Mediaset leader in TV nel 2025 | ascolti record e svolta europea per MFE
Nel 2025, Mediaset si conferma come leader nel panorama televisivo italiano, registrando ascolti record nel target commerciale 15-64 anni. La società rafforza la sua presenza con una strategia di espansione europea, segnando una svolta significativa nel suo percorso di crescita. I dati sugli ascolti indicano un aumento rispetto agli anni precedenti, consolidando la posizione dominante nel settore televisivo nazionale.
Ascolti TV 2025: Mediaset si conferma leader nel target commerciale. Nel 2025 Mediaset consolida la propria posizione dominante nel panorama televisivo italiano, confermandosi leader nel target commerciale 15-64 anni. Le reti del gruppo registrano infatti il 40,2% di share nelle 24 ore, il 39,8% in prima serata e il 40,3% nel daytime. A trainare questi risultati è ancora una volta Canale 5, che si afferma come rete più vista nel target commerciale in tutte le principali fasce orarie. Un dato che rafforza ulteriormente il ruolo centrale della TV generalista nel consumo quotidiano degli italiani. Non solo target commerciale: per il terzo anno consecutivo Mediaset conquista anche il primato sul totale pubblico, raggiungendo una media del 37,6% di share, un risultato che va oltre gli obiettivi strategici dichiarati dal gruppo.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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