mfe ora guarda a parigi torna nel mirino tv m6

Mfe si prepara a espandere la propria presenza in Francia, puntando su nuove opportunità di mercato. Dopo il ritorno di La Cinq di Silvio Berlusconi, l’azienda mira a rafforzare la propria presenza nel settore televisivo francese, con particolare attenzione a Tv M6. Questa strategia riflette un interesse crescente verso il mercato televisivo internazionale, mantenendo un approccio sobrio e attento alle dinamiche di settore.

Tornare in Francia esattamente 40 anni dopo La Cinq di Silvio Berlusconi? «Sarebbe un sogno». Ma quel sogno, svelato un mese fa dal secondogenito del Cavaliere, potrebbe presto avverarsi. Era poco prima di Natale quando Pier Silvio Berlusconi, ceo di Mfe-Mediaset, ha parlato con i giornalisti che gli chiedevano dei progetti europei dopo aver concluso, nel 2025, la conquista della Germania (75,6% di Prosieben) e l'entrata in Portogallo (32,9% di Impresa). In Francia ci sono due media privati potenzialmente in vendita, quali TF1 ed M6. «Con i primi ha detto Berlusconi - ci sono stati contatti, ma niente di concreto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

