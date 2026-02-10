ATP Finals svolta TV in Italia | Mediaset sfida la Rai per i diritti del torneo boom di ascolti con Sinner

Mediaset si prepara a trasmettere le ATP Finals al posto della Rai. La decisione arriva dopo che l’offerta del gruppo di Cologno Monzese si è rivelata più allettante per Atp Media. La scelta potrebbe cambiare le abitudini degli spettatori italiani, che negli ultimi anni hanno seguito con interesse il torneo, soprattutto grazie a Jannik Sinner. I primi ascolti mostrano già un boom di telespettatori, confermando il successo del tennis italiano in crescita.

Le ATP Finals potrebbero cambiare emittente televisiva in Italia, passando dalla Rai a Mediaset. L’offerta del gruppo di Cologno Monzese sarebbe risultata più vantaggiosa per Atp Media, la società che detiene i diritti, segnando una svolta nella trasmissione in chiaro del torneo che si svolge annualmente e che ha visto un crescente interesse del pubblico italiano, soprattutto grazie all’ascesa di Jannik Sinner e della nuova generazione del tennis azzurro. Questa potenziale transizione arriva in un momento delicato per la Rai, già impegnata a gestire le conseguenze di polemiche legate alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

Pier Silvio Berlusconi ha preso i diritti delle ATP Finals di Torino, che si terranno quest’anno.

