Taranto consegnate la Medaglia Mauriziana e le Medaglie d’Oro al Merito di Lungo Comando

Questa mattina al Comando Provinciale di Taranto, si è svolta una cerimonia ufficiale per consegnare le Medaglie Mauriziane e le Medaglie d’Oro al Merito di Lungo Comando. I premi sono stati assegnati a ufficiali e carabinieri con anni di servizio e dedizione all’Arma, riconoscendo la loro lunga carriera e leadership. L’evento ha visto la partecipazione di autorità e colleghi, che hanno applaudito i premiati per il loro impegno e sacrificio.

Tarantini Time Quotidiano Cerimonia solenne questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, dove sono state consegnate la Medaglia Mauriziana e le Medaglie d'Oro al Merito di Lungo Comando, riconoscimenti che premiano la carriera e la leadership maturate all'interno dell'Arma. L'iniziativa ha rappresentato un momento di forte valore istituzionale e simbolico, non solo per i militari insigniti, ma per l'intera organizzazione, che attraverso queste onorificenze rinnova il legame con la propria storia e con la tradizione del servizio allo Stato, valorizzando percorsi professionali segnati da dedizione, senso del dovere e continuità di comando.

