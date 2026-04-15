Meccatronica primi laureati | Eccellenza del territorio

Nella sede universitaria di Lugo sono stati conseguiti i primi diplomi in ingegneria meccatronica, segnando un passo importante per il settore nel territorio. Gli studenti, dopo aver completato il percorso di studi, hanno ricevuto le lauree ufficiali in un evento che ha visto la partecipazione di docenti, famiglie e rappresentanti locali. La laurea rappresenta un risultato concreto per il corso di studi e per la crescita dell’area.

C’è aria nuova tra le mura della Rocca di Lugo, un’aria che sa di futuro e ambizioni che si trasformano in realtà. Mercoledì 8 aprile il salone estense ha ospitato un appuntamento che segna uno spartiacque per la comunità locale: l’incontro ‘ Lugo città universitaria ’. Non si è trattato di una semplice conferenza programmatica, ma della celebrazione di un traguardo storico: la presentazione dei primi quattro laureati del corso di laurea in Meccatronica, che lo scorso 25 marzo hanno discusso la loro tesi chiudendo un cerchio iniziato nel 2022. Giacomo Vassura, Luca Volpicelli, Alessio Fabbri e Matteo Guerrini sono i nomi dei pionieri di questa avventura accademica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meccatronica, primi laureati: "Eccellenza del territorio" ITS Lombardia Meccatronica Academy: al via a Bergamo il nuovo corso biennale in Meccatronica Smart DiagnosticsITS Lombardia Meccatronica Academy, in collaborazione con Confindustria Bergamo e Fondazione Dalmine, ha annunciato l’avvio, a partire dall’anno... "A mente aperta": ciclo di incontri a Trebaseleghe con giovani laureati del territorioC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Gli...