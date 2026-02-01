A mente aperta | ciclo di incontri a Trebaseleghe con giovani laureati del territorio

La città di Trebaseleghe ha avviato il ciclo di incontri “A Mente Aperta” con i giovani laureati del territorio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Biblioteca comunale, mira a mettere in luce il lavoro di ricerca dei giovani e a creare un’occasione di confronto tra studenti, ricercatori e cittadini. La prima tappa si è svolta questa settimana, attirando un buon pubblico e suscitando interesse tra gli abitanti.

Gli appuntamenti si terranno il venerdì sera alle ore 20.30, presso la Sala Arzini della Biblioteca comunale, e accompagneranno il pubblico in un percorso che attraversa ambiti diversi del sapere: dalla storia e dall'architettura alla sociologia, dal turismo sostenibile alle scienze chimiche. «A Mente Aperta è un percorso culturale che mette al centro il sapere come bene condiviso» sottolinea l'assessore alla Cultura Rosa Chiara Casarin. «Intendiamo così riconoscere l'impegno e il valore del percorso formativo compiuto dai nostri giovani, dare visibilità alle nuove idee, creare un ponte tra il sapere accademico e la comunità, favorire uno scambio di conoscenza e dialogo tra generazioni e favorire l'orientamento ad altri giovani».

