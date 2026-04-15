Me l’ha strofinata in faccia Ruby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale

Ruby Rose ha accusato pubblicamente Katy Perry di averla aggredita sessualmente, raccontando di essere stata strofinata in faccia dalla cantante. La denuncia è stata riportata da un articolo di Novella 2000, in cui Rose descrive l’episodio e rivela di aver deciso di parlare pubblicamente dopo aver taciuto in precedenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni sulla vicenda.

Ruby Rose, attrice di Orange is the New Black, accusa Katy Perry di violenza sessuale. Ha affidato il suo racconto ai social network, entrando nei dettagli della presunta molestia. Katy Perry ha ricevuto un’accusa molto grave. Ruby Rose, attrice australiana, ha scelto di affidare al social Threads il suo racconto, accusando la cantante di una presunta violenza sessuale avvenuta quasi vent’anni fa alo Space Market, nightclub di Melbourne. La donna ha scelto di svelare i dettagli di questa presunta molestia, senza filtri, denunciando pubblicamente il comportamento della famosissima cantante. “Mi ha aggredita sessualmente” ha dichiarato l’attrice, sottolineando che non le interessa quello che pensa lei.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - “Me l’ha strofinata in faccia”, Ruby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale Notizie correlate Leggi anche: Ruby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale: “Ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia” “Mi ha molestata 20 anni fa”: Ruby Rose accusa Katy Perry, scoppia il caso sui socialIn questi giorni di felicità ritrovata accanto al nuovo partner Justin Trudeau, come dimostrano le foto dal Coachella, un fulmine a ciel sereno ha...