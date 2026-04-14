Ruby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale | Ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia

Ruby Rose ha condiviso sui social un episodio che risale a circa vent'anni fa, accusando un'artista di musica pop di averla molestata in un nightclub di Melbourne. Secondo il racconto, l'artista avrebbe strofinato la propria vagina sul suo volto durante una serata. La denuncia è stata pubblicata in modo pubblico e diretto, senza ulteriori dettagli o commenti. La vicenda ha suscitato attenzione sui social media e tra i media di settore.