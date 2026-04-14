Ruby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale | Ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia
Ruby Rose ha condiviso sui social un episodio che risale a circa vent'anni fa, accusando un'artista di musica pop di averla molestata in un nightclub di Melbourne. Secondo il racconto, l'artista avrebbe strofinato la propria vagina sul suo volto durante una serata. La denuncia è stata pubblicata in modo pubblico e diretto, senza ulteriori dettagli o commenti. La vicenda ha suscitato attenzione sui social media e tra i media di settore.
Ruby Rose affida ai social un racconto che risale a circa vent'anni fa. Secondo l'attrice di Orange Is the New Black, Katy Perry l'avrebbe molestata in un nightclub di Melbourne. Pronta la replica dello staff della cantante: "Menzogne pericolose da una persona non attendibile".🔗 Leggi su Fanpage.it
“Si è avvicinata, si è piegata e ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia”: Ruby Rose torna ad accusare Katy Perry, scoppia il caso sui socialUn’accusa che scuote il mondo dello spettacolo e riporta sotto i riflettori una vicenda che, secondo il racconto dell’attrice Ruby Rose, affonderebbe...
“Mi ha molestata 20 anni fa”: Ruby Rose accusa Katy Perry, scoppia il caso sui socialIn questi giorni di felicità ritrovata accanto al nuovo partner Justin Trudeau, come dimostrano le foto dal Coachella, un fulmine a ciel sereno ha...