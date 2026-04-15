McLaren | scommessa totale sul presente per il titolo mondiale

La scuderia di Formula 1 ha deciso di concentrare tutte le risorse sulla vettura del campionato 2026, rinunciando a dedicarne per il progetto della stagione successiva. Questa scelta implica che tutte le energie sono rivolte a ottenere il miglior risultato possibile nel prossimo mondiale, senza investimenti nel miglioramento di modelli futuri o di sviluppo a lungo termine. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla squadra stessa.

La McLaren punta tutto sul titolo mondiale 2026, rifiutando di deviare le risorse verso lo sviluppo della vettura per il stagione successiva. Nonostante un avvio di campionato non ideale, Lando Norris e Oscar Piastri spingono affinché la scuderia mantenga la massima competitività nel presente. La decisione del team di Woking si inserisce in un contesto tecnico complesso, segnato dal passaggio alle nuove regolamentazioni. Attualmente, la squadra occupa la terza posizione tra i costruttori per velocità pura. I dati raccolti durante le sessioni di qualifica mostrano un miglioramento costante: il divario rispetto alla Mercedes è passato dallo 0,862s registrato in Australia allo 0,354s in Giappone, dove Piastri ha ottenuto un secondo posto dopo aver guidato la gara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - McLaren: scommessa totale sul presente per il titolo mondiale Notizie correlate Leggi anche: Milan, Giménez è concentrato sul presente: “Voglio dare tutto nelle prossime 8 finali, poi il Mondiale” Leggi anche: McLaren entra nel golf: nasce McLaren Golf, la performance “da pista” sbarca sul green