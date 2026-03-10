McLaren avvio in salita in Australia | Norris chiude quinto Piastri si ferma prima del via

Il primo Gran Premio della stagione 2026 si è disputato a Melbourne e ha visto la McLaren con risultati diversi. Norris ha concluso in quinta posizione, mentre Piastri si è fermato prima di partire. La gara ha portato segnali di sfide e opportunità per la squadra, che ora si prepara alle prossime tappe del campionato.

Il primo Gran Premio della stagione 2026 lascia alla McLaren sensazioni contrastanti. A Melbourne, nel GP d’Australia, la scuderia di Woking ha raccolto un risultato utile con Lando Norris, autore di una gara solida chiusa al quinto posto, ma ha dovuto incassare anche la grande delusione di Oscar Piastri, costretto al ritiro ancora prima della partenza nel suo appuntamento di casa. Per McLaren è stato un debutto che ha confermato luci e ombre già intraviste nel fine settimana. Da un lato la squadra è riuscita a massimizzare il risultato con Norris, dall’altro è apparso chiaro che la monoposto ha ancora bisogno di crescita per avvicinarsi ai migliori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - McLaren avvio in salita in Australia: Norris chiude quinto, Piastri si ferma prima del via Articoli correlati Leggi anche: McLaren parte forte in Australia: Piastri davanti nelle libere, Norris limita i danni F1, clamoroso nel giro di ricognizione prima del GP d’Australia: Oscar Piastri va a muro, McLaren distruttaHa del clamoroso quanto accaduto a poco più di 30 minuti dal via del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Tutti gli aggiornamenti su McLaren avvio Discussioni sull' argomento GP Australia: McLaren partenza in salita ma FP2 in crescendo; La McLaren fa subito paura: Piastri davanti ad Antonelli in FP2 a Melbourne. Arretra la Ferrari; George Russell domina le qualifiche del GP d’Australia, Antonelli in prima fila. Brutta sveglia per la Ferrari; Lando Norris affronta problemi di affidabilità mentre la McLaren si trova di fronte a una sfida in salita nella nuova stagione. GP Australia: McLaren partenza in salita ma FP2 in crescendoPrime prove libere complicate per la McLaren, nelle seconde Piastri in crescita centra il primo crono mentre Norris ancora alle prese con noie meccaniche. formulacritica.it McLaren alza la voce dopo il GP d’Australia Il team di Woking ha espresso frustrazione per la mancanza di informazioni condivise da Mercedes sulla gestione della power unit. Il team principal Andrea Stella non usa mezzi termini: “In Formula 1 ciò che acc - facebook.com facebook