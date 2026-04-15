Durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mazzola ha commentato la stagione dell’Inter, sottolineando il ruolo di Chivu come vero leader della squadra. Ha ricordato l’anno ’71, evidenziando come situazioni simili possano ripetersi. Ha anche menzionato Lautaro Martinez, definendolo già parte della storia del club, e ha parlato di Bastoni, senza entrare in dettagli specifici. La discussione si è concentrata sui momenti attuali e sul clima fuori dal campo.

di Paolo Moramarco Mazzola ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito all’attuale stagione dell’Inter tra corsa scudetto e atmosfera extra-campo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sandro Mazzola ha espresso grande fiducia nel percorso della Inter nella corsa allo scudetto, pur mantenendo la prudenza di chi sa che solo quando il titolo è matematicamente vinto si può essere certi di festeggiare, come si legge da alcuni estratti. FIDUCIA NELLA SQUADRA – «Gli scudetti si vincono solo quando qualcuno te li cuce sul petto. Ma penso davvero che questo momento arriverà: la squadra è stata troppo superiore». IL MERITO DI CHIVU – «È un ragazzo per bene in cui ho sempre creduto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mazzola spiega: «Chivu vero leader, come nel ’71 può succedere questo! Lautaro è già nella storia e su Bastoni…»

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