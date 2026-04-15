Mazzola | Ma Bastoni cosa ha fatto di così grave!? Solo con gli interisti c’è tutto questo accanimento

Durante un intervento pubblico, un rappresentante ha espresso sorpresa riguardo alle recenti critiche rivolte a un giocatore, sottolineando che la stessa attenzione sembra concentrarsi esclusivamente sui calciatori di una specifica squadra. La dichiarazione mette in discussione la severità delle reazioni nei confronti di un singolo atleta rispetto ad altri, e solleva domande sul motivo di un trattamento così differenziato nel mondo del calcio.

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