Sandro Mazzola, ex calciatore e figura storica dell’Inter, ha commentato la situazione attuale della squadra e il momento delicato attraversato da Bastoni. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo punto di vista sui recenti episodi e sul rapporto tra i giocatori e il comportamento degli avversari. La squadra si avvicina al traguardo del campionato con diverse sfide ancora da affrontare, mentre si susseguono discussioni e polemiche in ambito sportivo.

Dybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba: vuole i rossoneri, sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezione Vlasic Torino, il futuro è a tinte granata! Il retroscena sulla promessa fatta ai tifosi Calciomercato Juve, idea Kim per la difesa! Spalletti è pronto a riabbracciarlo: occhio all’incastro con quell’addio eccellente! Locatelli Juve, contratto sul tavolo: sarà rinnovo! E Spalletti lo considera indispensabile Chivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo Mazzola in soccorso di Bastoni: «Cosa ha fatto di così...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mazzola in soccorso di Bastoni: «Cosa ha fatto di così grave? Solo con gli interisti c’è questo accanimento»

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Di Gregorio, Spalletti non ha dubbi: «Questo periodo gli ha fatto bene. L’ho visto determinato. Lui titolare? Sono certo di una cosa»di Redazione JuventusNews24Di Gregorio, Spalletti nella conferenza stampa di vigilia si è soffermato sul tema portiere confermando che entrambi...

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