Nella conferenza stampa di vigilia, Spalletti ha parlato di Di Gregorio, affermando che il portiere ha attraversato un periodo positivo e si è mostrato determinato. Ha inoltre confermato che entrambi i portieri sono in buona forma e disponibili per la prossima partita. Il tecnico ha espresso sicurezza sulla titolarità di uno dei due, senza fornire ulteriori dettagli.

Di Gregorio, Spalletti nella conferenza stampa di vigilia si è soffermato sul tema portiere confermando che entrambi stanno bene. Le sue parole. L’arrivo di una nuova partita riporta il consueto dilemma portieri in casa Juventus. Perin si sta comportando molto bene, ma Di Gregorio scalpita con l’obiettivo di ritrovare la maglia da titolare il prima possibile.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Nella conferenza stampa di vigilia di Juve Sassuolo Spalletti non ha sciolto i dubbi sul portiere confermando che entrambi stanno bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio, Spalletti non ha dubbi: «Questo periodo gli ha fatto bene. L’ho visto determinato. Lui titolare? Sono certo di una cosa»

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Tutto quello che riguarda Di Gregorio Spalletti non ha dubbi...

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