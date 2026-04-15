Maxi operazione in Brianza identificate 123 persone | raffica di multe e denunce

Nella giornata di oggi, in una vasta operazione in Brianza, sono state identificate complessivamente 123 persone. Durante le attività sono state elevate quattro sanzioni per infrazioni al Codice della strada e sono state presentate due denunce. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine che hanno controllato vari soggetti presenti nell’area. Nessun dettaglio sui motivi specifici dei controlli o sulle eventuali conseguenze legali.

Le persone identificate sono state in tutto 123. Con due denunce e quattro sanzioni al Codice della strada. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio condotto nella giornata di martedì 14 aprile dalla polizia di Stato della questura di Monza nell'area del parco delle.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti Crotone, maxi operazione di controllo del territorio: oltre 600 persone identificateNella mattinata di lunedì 1 febbraio 2026, la città di Crotone ha vissuto un’intensa operazione di controllo del territorio coordinata dal Questore... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti; Maxi controlli a Monza, identificate 140 persone: 2 veicoli sequestrati. Maxi operazione antidroga in diverse città, anche a BolzanoVasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 chili di droga. L'operazione, finalizzata al ... ansa.it Droga, maxi operazione in diverse città: 384 arresti. Sequestrati 1400 chili e 300mila euro in contantiMaxi operazione antidroga della polizia in diverse province italiane con il bilancio che è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 chili di droga. L'operazione, finalizzata al contrasto ... ilmessaggero.it La scoperta dei poliziotti: la denuncia in Brianza - facebook.com facebook