Crotone maxi operazione di controllo del territorio | oltre 600 persone identificate

Questa mattina a Crotone, la polizia ha messo in campo una maxi operazione di controllo del territorio. Oltre 600 persone sono state identificate in tutta la città, con posti di blocco e controlli a tappeto. Il Questore Renato Panvino ha coordinato le operazioni per garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali problemi. La città si è svegliata con più forze in strada e una presenza rafforzata delle forze dell’ordine.

Nella mattinata di lunedì 1 febbraio 2026, la città di Crotone ha vissuto un'intensa operazione di controllo del territorio coordinata dal Questore Renato Panvino. L'azione, condotta con il coinvolgimento di tutte le specialità della Polizia di Stato, ha coinvolto più di 600 persone identificate in poche ore. L'obiettivo principale era la prevenzione e la repressione di reati, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, al controllo di soggetti sottoposti a misure restrittive e al contrasto dei reati diffusi. Il servizio ha interessato diverse aree della città, con posti di blocco distribuiti lungo le principali arterie stradali, e ha visto impegnati agenti dell'Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell'Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer.

