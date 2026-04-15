Mauro Corona sputa il latte in diretta Bianca Berlinguer lo rimprovera | Il video virale

Mauro Corona ancora una volta ha prima sorpreso e poi fatto arrabbiare Bianca Berlinguer. L'ertano si è presentato alla puntata di ieri, martedì 14 aprile, di È sempre Cartabianca con un bicchiere di latte. «Beve latte? E che è successo?», gli ha domandato la conduttrice non notando il solito.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Panoramica sull’argomento

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“Ma Mauro, le sembra una cosa da fare in diretta” Fuoriprogramma in diretta a È sempre Cartabianca: Mauro Corona sputa il latte bevuto al posto del vino - facebook.com facebook