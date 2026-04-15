Venerdì 17 aprile alle 17:30, nella sala consiliare di San Marcello Piteglio, si terrà un evento dedicato alla figura di Giacomo Matteotti. L'incontro, intitolato La vicenda di Giacomo Matteotti, si concentra sulla sua vita e sui legami personali, tra cui un amore segreto vissuto in montagna. La nipote dell’ex deputato sarà presente per parlare di aspetti finora poco noti della sua storia.

Venerdì 17 aprile, alle ore 17:30, la sala consiliare di San Marcello Piteglio ospiterà un incontro dal forte impatto storico e umano intitolato La vicenda di Giacomo Matteotti. Echi pistoiesi fra storia e arte. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale insieme all’ANPI Montagna Pistoiese e alla Pro Loco locale, vedrà la partecipazione di Elena, nipote del parlamentare socialista ucciso nel giugno 1924, che oggi lavora come insegnante di italiano per immigrati. La giornata non si limiterà al ricordo, ma cercherà di far riemergere i legami profondi tra il territorio pistoiese e la figura di Matteotti, attraverso l’arte e le radici affettive che lo legarono ai monti toscani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matteotti e l’amore segreto in montagna: la nipote torna a San Marcello

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