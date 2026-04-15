Il 22 aprile, a Cascina, il vicepremier e leader della Lega sarà presente per presentare la lista dei candidati del partito al consiglio comunale. Durante l’evento, sosterrà la candidatura a sindaco di Donatela Legnaioli, ex deputata leghista dal 2018 al 2022. La visita si inserisce in un momento di attiva campagna elettorale per le prossime amministrative nel Comune.

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Cascina il 22 aprile per presetare la lista dei candidati del Carroccio al consiglio comnunale esostenere la candidatura a sindaco di Donatela Legnaioili, che è stata deputata leghista dal 2018 al 2022. L’apuntamento è alle 18 in piazza dei Caduti per la Libertà a Cascina con il segretario federale per il lancio ufficiale della squadra leghista in vista delle amministrative. "E’ un momento importante per il futuro della città - assicura il segretario provinciale del Carroccio, Giovanni Pasqualino - perché sarà una giornata di grande rilievo politico quella di martedì prossimo. Preseteremo i nostri candidati al cosniglio comiuanle e la nostra candidata a sindaco sostenuta dal centrodestra unito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matteo Salvini a Cascina: "Momento importante per la comunità"

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