Picierno premiata da Zelensky per il suo sostegno all’Ucraina

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente di spicco del Partito democratico, è stata premiata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che le ha conferito l'Ordine della Principessa Olga di III classe. Zelensky ha voluto conoscere il suo «contributo al rafforzamento della cooperazione internazionale e al sostegno della sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina». Nel decreto del odierno figurano anche il primo ministro finlandese Petteri Orpo (Ordine del Principe Jaroslav il Saggio, II classe), l'ex premier finlandese Sanna Marin (Ordine della Principessa Olga, I classe) e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo (Ordine della Principessa Olga, III classe).

