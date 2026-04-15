Mattarella | ‘non confondere comunicazione e informazione’

Il presidente della Repubblica ha sottolineato che il giornalista professionista svolge un ruolo fondamentale nell’applicazione del nostro sistema giuridico. Ha precisato che è importante distinguere tra comunicazione e informazione, evidenziando come quest’ultima sia un diritto garantito dalla legge. Durante un intervento pubblico, ha ribadito la centralità del lavoro dei giornalisti nel garantire un’informazione corretta e indipendente.

“Demarcare quei confini è compito affidato al giornalista, testimone diretto, mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione e, in forza di questo, protagonista nella vita della società e dello stesso processo democratico. Il giornalista professionista è elemento essenziale nel dare attuazione al nostro ordinamento costituzionale”, ha aggiunto. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: ‘non confondere comunicazione e informazione’ Notizie correlate Leggi anche: Salute social e Ia, il vodcast su come cambiano comunicazione e informazione Leggi anche: Mattarella: comunicazione orientata da interessi, fondamentale giornalismo