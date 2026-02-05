salute social e ia il vodcast su come cambiano comunicazione e informazione

Da Roma, ogni giorno migliaia di italiani cercano risposte sulla salute online e sui social, prima ancora di entrare in uno studio medico o in farmacia. La diffusione di questa abitudine sta cambiando il modo di informarsi e comunicare sui temi sanitari, sempre più spesso affidandosi a internet e alle piattaforme digitali.

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Ogni giorno migliaia di persone cercano su web e social risposte sulla propria salute ancora prima di varcare la soglia di uno studio medico o di una farmacia. L'intelligenza artificiale e Dottor Google sono i primi interlocutori a cui rivolgersi, mentre tra reel di Instagram, TikTok e post su Facebook si prova a decifrare un sintomo, azzardare un'autodiagnosi o intercettare un consiglio. Il bisogno di salute corre veloce anche sui social, ma insieme alle opportunità cresce una domanda cruciale: come assicurare un'informazione sanitaria corretta, affidabile ed efficace, soprattutto quando a comunicarla sono le istituzioni? E' il tema al centro dell'episodio 'Comunicazione e attenta informazione nell'era dei social' del vodcast 'Ssn - Salute, sostenibilità, nuove frontiere', dedicato al rapporto tra digitale, intelligenza artificiale e comunicazione sanitaria, realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie e disponibile da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

