Mattarella mondo scosso da atti di aggressione fuori da diritto internazionale

Il mondo si trova di fronte a atti di aggressione che violano il diritto internazionale, con conseguenze che coinvolgono l’Europa e il Mediterraneo. Negli ultimi tempi, si sono verificati conflitti che hanno destabilizzato gli equilibri di pace e sicurezza che sembravano ormai consolidati. Le tensioni e le violenze in diverse aree stanno mettendo alla prova la stabilità delle regioni interessate e il rispetto delle norme internazionali.

"Lo scenario internazionale è segnato da conflitti che feriscono l' Europa e il Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a pochi anni addietro. Le fondamenta della convivenza pacifica, già provate da crisi numerose in diverse aree del mondo, sono oggi scosse ulteriormente e scosse nel profondo da atti di aggressione che violano sovranità e prescrizioni, anche le più elementari, del diritto internazionale, a partire da quello umanitario. In questo momento così travagliato appare più che mai necessaria la difesa con rinnovata fermezza dai valori sanciti dalla nostra Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale a una rappresentanza dell' Aeronautica in occasione del 103° anniversario di fondazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattarella, mondo scosso da atti di aggressione fuori da diritto internazionale Notizie correlate Crosetto: Attacco Usa a Iran è avvenuto fuori da diritto internazionale – Il videoEcco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. Iran, Meloni al Senato: "L'Italia non vuole entrare in guerra, intervento Usa e Israele fuori da diritto internazionale" - DIRETTALa premier in Senato per riferire in merito alla sitauzione geopolitica attuale, prima del prossimo Consiglio Europeo: nel pomeriggio si recherà alla... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mattarella, mondo scosso da atti di aggressione fuori da diritto internazionale; Roma, Mattarella visita lo ‘Spazio legalità’ a piazza del Popolo. Mattarella, mondo scosso da atti di aggressione fuori da diritto internazionaleLo scenario internazionale è segnato da conflitti che feriscono l'Europa e il Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a pochi anni addi ... ansa.it Mattarella I conflitti sconvolgono gli equilibri di pace, difendere i valori della nostra CostituzioneROMA (ITALPRESS) – Lo scenario internazionale, segnato da conflitti che feriscono Europa e Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a po ... italpress.com Salwa Ez-Zahiri, 18 anni, volontaria di Save The Children, è stata nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella Nata in Marocco nel 2008 e arrivata in Italia nel 2021, Salwa ha scelto Genova come sua casa. Mediatrice culturale prima in fami facebook Il Presidente Mattarella, incontrando gli studenti delle scuole di giornalismo, è tornato sull'importanza del monito di Papa Leone XIV. Poi ha confidato la sua ricetta per i grandi della terra per resistere alle sirene del potere. x.com