Iran Meloni al Senato | L' Italia non vuole entrare in guerra intervento Usa e Israele fuori da diritto internazionale - DIRETTA
La premier italiana ha parlato in Senato sulla situazione geopolitica attuale, sottolineando che l’Italia non intende entrare in guerra. Ha anche dichiarato che l’intervento di Usa e Israele non rispetta il diritto internazionale. La discussione si è concentrata sui recenti sviluppi in Medio Oriente e sulle posizioni del governo italiano rispetto alle azioni militari in corso.
La premier in Senato per riferire in merito alla sitauzione geopolitica attuale, prima del prossimo Consiglio Europeo: nel pomeriggio si recherà alla Camera dei Deputati per consultazioni analoghe La premier Giorgia Meloni si è recata al Senato per riferire in merito alla crisi in Iran e alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Iran, Meloni: l'intervento di Usa e Israele è fuori dal diritto internazionale«Qui non c'è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere...
Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo. Meloni: "Intervento Usa e Israele contro Iran fuori da diritto internazionale". Il figlio di Pezeshkian: "Mojtaba Khamenei ferito ma salvo". Droni di Teheran colpiscono l'aeroporto di Dubai, quattro feritiMojtaba Khamenei, nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran, è "sano e salvo" nonostante le ferite: lo ha dichiarato il figlio del...
Meloni in Senato: l'intervento della premier sulla guerra in Iran. Al lavoro sulla difesa di HormuzPer varare le misure contro l'impennata dei prezzi dei carburanti, il governo attenderà di capire nei prossimi giorni l'evoluzione del conflitto in Iran.
Meloni, in diretta al Senato l'intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio Europeo
Meloni: «L'intervento di Stati Uniti e Israele contro l'Iran è fuori da diritto internazionale»
Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sta entrando in una fase nuova. A Teheran il regime si è ricompattato attorno alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sostenuta dall'ala più dura del sistema e dalle Guardie Rivoluzionarie.