Iran Meloni al Senato | L' Italia non vuole entrare in guerra intervento Usa e Israele fuori da diritto internazionale - DIRETTA

La premier italiana ha parlato in Senato sulla situazione geopolitica attuale, sottolineando che l’Italia non intende entrare in guerra. Ha anche dichiarato che l’intervento di Usa e Israele non rispetta il diritto internazionale. La discussione si è concentrata sui recenti sviluppi in Medio Oriente e sulle posizioni del governo italiano rispetto alle azioni militari in corso.