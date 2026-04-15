Il presidente della Repubblica ha incontrato il presidente dell’Ucraina. Durante l’incontro, il capo dello Stato italiano ha ribadito il sostegno del paese all’Ucraina. La visita si è svolta a Roma e si è concentrata sulla situazione in Ucraina e sull’assistenza italiana. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti specifici dell’incontro. La visita è avvenuta il 15 aprile.

(askanews) – Un rigraziamento sentito per il sostegno dell’Italia e il richiamo alla pace giusta. Così Volodymyr Zelensky nel colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.”Siamo davvero grati all’Italia per il vostro sostegno e per la sua personale fermezza, Signor Presidente, riguardo alla condanna dell’aggressione russa, al sostegno della nostra sovranità e, certamente, al sostegno del nostro popolo – ha detto il presidente ucraino -. Il fatto che la guerra debba finire con una pace giusta è fondamentale; per noi non è sufficiente che la guerra semplicemente finisca. Certamente, questa è una priorità”.Per Zelensky inoltre “è molto importante che la Russia paghi per tutto quello che ha fatto contro il popolo ucraino.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella incontra Zelensky: “fermo sostegno dell’Italia all’Ucraina”

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