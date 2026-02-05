Italia | Mattarella Blocca Decreti Sicurezza e Scudo Penale su Richiesta Meloni

5 feb 2026

Sergio Mattarella ha deciso di bloccare temporaneamente il decreto Sicurezza e lo scudo penale. Le sue mosse arrivano a poche settimane dalla fine del governo Meloni. Il presidente ha fermato l’approvazione di una legge che avrebbe dato più poteri e protezioni agli agenti di polizia, sollevando già polemiche tra chi lo vede come un passo indietro e chi come una scelta di prudenza. La decisione sorprende, considerando la vicinanza alla fine dell’attuale esecutivo.

**Un decreto che sembra nascosto nel caos: Mattarella blocca le misure di sicurezza e scudo penale a causa del fermo preventivo** A tre settimane dalla fine del governo Meloni, il presidente della, Sergio Mattarella, ha bloccato l’approvazione del decreto Sicurezza, un pacchetto legislativo che andava a definire il fermo preventivo e il cosiddetto “scudo penale” per gli agenti di polizia. Il provvedimento, nato in piena crisi politica e con un impegno a “tirare una netta linea di demarcazione” tra coloro che considerano “violentissimi” e coloro che ritengono i comportamenti pacifici di manifestanti o gruppi di interesse “legittimi”, è stato ritenuto incompatibile con la Costituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto Sicurezza, fermo preventivo e scudo penale: il blocco di Mattarella a Meloni

Il presidente Mattarella ha bloccato il decreto sicurezza voluto dalla premier Meloni.

Decreto sicurezza, il piano di Meloni dopo Torino: scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti

Dopo gli scontri di Torino, il governo di Meloni accelera sul decreto Sicurezza.

