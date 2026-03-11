Williams Davila e Americo De Grazia, dissidenti di origine italiana, sono stati rilasciati in Venezuela grazie a una legge di amnistia. Entrambi erano stati detenuti dall’agosto 2024 in seguito alle proteste relative alla rielezione di Nicolas Maduro. Le loro liberazioni si sono concluse dopo mesi di detenzione, in un contesto di contestazioni politiche nel paese.

I dissidenti italo-venezuelani Williams Davila e Americo De Grazia hanno ottenuto la piena libertà grazie alla nuova legge di amnistia, dopo essere stati detenuti dall’agosto 2024 nell’ambito delle proteste seguite alla contestata rielezione di Nicolas Maduro. I due politici, rispettivamente di 74 e 66 anni, hanno confermato il loro rilascio tramite i loro account Instagram e X. Entrambi erano stati sottoposti a misure cautelari tra luglio e agosto 2025 dopo essere stati rinchiusi per svariati mesi nel famigerato carcere El Helicodide di Caracas. «Ribadisco ancora una volta il mio impegno nei confronti di tutti i venezuelani affinché contribuiscano, attraverso i miei sforzi, al ripristino della democrazia, della libertà e della sovranità», ha scritto De Grazia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Williams Davila e Americo De Grazia, chi sono i dissidenti di origine italiana liberati in Venezuela

