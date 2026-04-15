Il presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza del ruolo dei giornalisti nel distinguere tra ciò che è vero e ciò che non lo è. Ha evidenziato come le tecnologie odierne, mescolando comunicazione e informazione, rendano difficile identificare i confini tra realtà e finzione. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla responsabilità dell'informazione nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente complessità comunicativa.

“Sappiamo quanto la domanda di verità rischi oggi di inciampare in risposte fuorvianti in un mondo governato da tecnologie che confondendo comunicazione e informazione e assottigliano sempre più i confini tra vero, verosimile e falso. Demarcare quei confini è compito affidato al giornalista”. A dirlo è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione di studenti e studentesse delle scuole di giornalismo. Quirinale Fonte: Agenzia Vista “Il giornalista è colui che distingue il vero dal falso. e pubblica il falso.” (Mark Twain) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘compito giornalisti è demarcare i confini fra vero e falso’

Mattarella: Compito giornalisti è demarcare confini fra vero e falso

Intelligenza artificiale e la differenza tra “fare bene un compito” e “imparare a fare bene un compito”. Il rischio della “pigrizia metacognitiva”In molte scuole e università l’intelligenza artificiale è entrata prima delle regole.

Mattarella ai futuri giornalisti: verità e autocontrollo contro il potereAl Quirinale, Mattarella ha incontrato una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo per discutere del legame tra verità, responsabilità e...