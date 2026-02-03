Intelligenza artificiale e la differenza tra fare bene un compito e imparare a fare bene un compito Il rischio della pigrizia metacognitiva

In molte scuole e università, gli studenti usano già l’intelligenza artificiale senza regole chiare. La tecnologia è facilmente accessibile, veloce e spesso gratuita, e questo porta a una differenza tra “fare bene un compito” e “imparare a fare bene un compito”. C’è il rischio che gli studenti si affidino troppo alla macchina, rischiando di perdere la capacità di pensare e capire davvero.

In molte scuole e università l’intelligenza artificiale è entrata prima delle regole. Gli studenti la usano perché è disponibile, rapida, spesso gratuita. I dati raccolti Digital Nell' Education Outlook dell’Ocse mostrano che una quota rilevante di ragazzi ricorre all’IA per “ottenere risposte” più che per capire i problemi. In una survey europea su studenti tra i 12 e i 17 anni, il 31% dichiara di utilizzare strumenti di IA per ricevere soluzioni complete ai compiti, mentre solo il 20% li usa per organizzare lo studio o monitorare i propri progressi. L'articolo Intelligenza artificiale e la differenza tra “fare bene un compito” e “imparare a fare bene un compito”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'articolo analizza le sfide e le prospettive della regolamentazione europea sull'intelligenza artificiale, attraverso il saggio del professor Ugo Ruffolo pubblicato da Luiss University Press.

