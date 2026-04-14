Mattarella ai futuri giornalisti | verità e autocontrollo contro il potere

Al Quirinale, il presidente della Repubblica ha incontrato un gruppo di studenti di giornalismo per parlare di come si affronta il ruolo di chi comunica. Durante l'incontro sono stati toccati temi come l'importanza di verificare le notizie e di mantenere l'autocontrollo nel lavoro giornalistico. La discussione si è concentrata sul rapporto tra verità, responsabilità e l’esercizio del potere.

Al Quirinale, Mattarella ha incontrato una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo per discutere del legame tra verità, responsabilità e gestione del potere. Durante il confronto, il Capo dello Stato ha sottolineato come l’equilibrio tra le funzioni degli organi costituzionali e la consapevolezza individuale rappresentino i pilastri per evitare che chi detiene autorità perda il senso della realtà. L’autocontrollo dei vertici e la difesa della verità informativa. Il Presidente ha condiviso con i futuri professionisti dell’informazione un riflessione nata circa otto o nove anni fa in quello stesso salone, quando uno studente gli pose un quesito su come resistere alle tentazioni derivanti dal comando.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella ai futuri giornalisti: verità e autocontrollo contro il potere Mattarella: “Il potere può inebriare, ai potenti consiglio l’autoironia per evitare imbarazzo”Anche Sergio Mattarella, seppur senza mai nominarlo, replica a Donald Trump dopo i suoi attacchi a Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. La verità ha un prezzo contro il potere: il racconto di Giuseppe Manzo nel libro “L’incantesimo dei gatti”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.