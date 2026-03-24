Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il recente Referendum Giustizia ha messo in luce il ruolo decisivo della Campania nel panorama politico italiano. Con un apprezzabile oltre il 65% di voti contrari alla riforma, la regione si afferma come la più attiva nel rifiuto, generando un segnale forte e chiaro. Questo esito non è solo una statistica da riportare, ma rappresenta un vero e proprio atto d’amore per la democrazia, come sottolineato dal Governatore della Campania, Roberto Fico. Fico ha commentato con orgoglio i risultati, descrivendo la vittoria del NO come un chiaro messaggio da parte dei cittadini campani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Referendum Giustizia, Fico: “La Campania difende i valori fondamentali della Costituzione”

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