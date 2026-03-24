Referendum Giustizia Fico | La Campania difende i valori fondamentali della Costituzione

Da napolipiu.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il recente Referendum Giustizia ha messo in luce il ruolo decisivo della Campania nel panorama politico italiano. Con un apprezzabile oltre il 65% di voti contrari alla riforma, la regione si afferma come la più attiva nel rifiuto, generando un segnale forte e chiaro. Questo esito non è solo una statistica da riportare, ma rappresenta un vero e proprio atto d’amore per la democrazia, come sottolineato dal Governatore della Campania, Roberto Fico. Fico ha commentato con orgoglio i risultati, descrivendo la vittoria del NO come un chiaro messaggio da parte dei cittadini campani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

referendum giustizia fico la campania difende i valori fondamentali della costituzione
© Napolipiu.com - Referendum Giustizia, Fico: “La Campania difende i valori fondamentali della Costituzione”

Articoli correlati

Referendum Giustizia, Fico: “Dalla Campania segno di una comunità che non arretra”Tempo di lettura: < 1 minuto “La vittoria al referendum del No è un segnale chiaro.

Leggi anche: Dal Titolo V della Costituzione alla riforma della giustizia, la storia dei referendum in Italia

Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati”

Video Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati”

Contenuti e approfondimenti su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum Giustizia, leader politici e rappresentanti delle istituzioni ai seggi. FOTO; Referendum, i politici al voto; Referendum giustizia, vince il NO - LE REAZIONI; Perché tante bugie sulla giustizia? Vademecum per gli indecisi al Referendum.

referendum giustizia referendum giustizia fico laReferendum Giustizia, Fico: La Campania difende i valori fondamentali della CostituzioneIl recente Referendum Giustizia ha messo in luce il ruolo decisivo della Campania nel panorama politico italiano. Con un apprezzabile oltre il 65% di voti contrari alla riforma, la regione si afferma ... napolipiu.com

referendum giustizia referendum giustizia fico laToscana, i risultati del referendum: trionfa il No al 58%. Cerca il tuo comuneL’atteso voto sulla riforma costituzionale: ha prevalso il No. Ecco i risultati definitivi in Toscana e Umbria ... lanazione.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.